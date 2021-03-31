Украина попросила ЮНЕСКО включить борщ в список культурного наследия

Министерство иностранных дел Украины попросило включить борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает «Экономическая правда».

МИД подал номинационное досье «Культура приготовления украинского борща». «Это важный процедурный шаг, который является началом формального продвижения на международном уровне непревзойденного элемента украинского нематериального культурного наследия», — заявила первый замминистра Эмине Джапарова.

Инициатор обращения шеф-повар Евгений Клопотенко пояснил, что хотел защитить борщ. «Когда вы заходите в ресторан за границей, то, скорее всего, в меню вы увидите "Борщ (русский суп)"», — посетовал он.

Поданное досье насчитывает более 700 страниц, на которых доказывается, что борщ является украинским блюдом, отмечает издание. Рассмотрение заявки продлится два года.

Ранее украинские пользователи затравили снимавшуюся в порно стримершу Сашу Грей за публикацию видео с приготовлением борща. Они требовали, чтобы она признала Украину родиной блюда.