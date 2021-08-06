Казарму XIX века отреставрировали под Калининградом

В городе Гусев под Калининградом открылась после реставрации историческая казарма для личного состава. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, здание казармы является памятником архитектуры XIX века. В ходе работ его адаптировали к современным требованиям проживания военнослужащих — в дальнейшем казарма будет использоваться военнослужащими танкового полка армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Гусеве.

Так, в здании заменили кровлю, оконные рамы, лестничные пролеты и оригинальные радиаторы. Также там установили охранную и автоматическую пожарную сигнализацию, наладили внутреннюю телефонию. Кроме того, в казарме оборудовали душевые, спортзалы, комнаты отдыха и психологической разгрузки, бытовки со стиральными машинами.

При этом исторические фасады из красного кирпича, использование которого было характерно для Восточной Пруссии, сохранили. Также без изменений были оставлены конструкции высоких сводов и скатов. Отмечается, что в прошлом году были отреставрированы и другие здания военного городка, в состав которого входит казарма. Работы прошли в столовой, штабе м старинной солдатской казарме — их исторический облик также удалось сохранить.