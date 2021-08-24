Выброшенный на свалку памятник Гагарину начали ремонтировать

В городе Невельске Сахалинской области начали реставрацию выброшенного на свалку памятника первому космонавту планеты Юрию Гагарину. О ходе работ рассказал мэр города Алексей Шабельник в своем Instagram.

Мэр встретился со специалистами, которые приступили к ремонту монумента. Реставраторы уже очистили поверхность памятника от загрязнений. Приведенный в порядок объект планируют установить в центре города в начале сентября 2021 года.

Шабельник также указал на нюансы при работе с барельефом. «По словам специалистов, во время реставрации возникают сложности в работе с материалом, где-то он более плотный, с ним удобно работать, привычно, а где-то, наоборот, более рыхлый и "пустой", поэтому приходится искать пути, каким образом воссоздать тот или иной фрагмент», — написал мэр в публикации.

Монумент в грязи и песке на берегу реки Ловецкая нашел местный житель в августе. Появившееся в сети фото выброшенного памятника вызвало недоумение у пользователей. Тогда в местной администрации объяснили, что объект демонтировали и выбросили из-за его аварийного состояния. Власти уточнили, что не знают, как памятник попал на берег.