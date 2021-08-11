В Петербурге ради нового жилого комплекса снесут легендарный дворец молодежи

Жители Санкт-Петербурга лишатся Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ), на сцене которого с 80-х годов прошлого столетия выступали легендарные отечественные и зарубежные звезды, в том числе солист группы «Кино» Виктор Цой. Крупный российский застройщик «Группа Эталон» выкупил участок вместе со зданием культуры, чтобы снести его и возвести на территории новый жилой комплекс, сообщает «Фонтанка».

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Дворец в стиле «модернизм» был построен на Песочной набережной по проекту советских архитекторов Прохорова, Изоитко и Тропина. Девелопер приобрел четыре гектара земли вместе со зданием. ЛДМ сравняют с землей для строительства домов, часть участка «Группа Эталон» облагородит, сообщают журналисты со ссылкой на собственные источники.

При этом компании предстоит получить разрешение на использование земли, которая предназначена для объектов культуры, под застройку домов. Девелопер рассчитывает открыть продажи недвижимости в новом жилом комплексе уже в 2023 году, общая площадь квартир в ЖК составит около 63 тысяч квадратных метров, сообщает «Фонтанка».

В 2019 году один из крупнейших девелоперов Москвы Capital Groupзаявило проекте строительства элитного «парящего» жилого комплекса на месте Бадаевского пивзавода. Несмотря на возмущение ряда общественников, спасти здание XIX века от сноса так и не удалось. Зимой 2021 года компания открыла продажи квартир в новом ЖК.

