Нефтяных гигантов заставили позаботиться о планете

Инвесторы энергетических компаний, управляющие вложениями на сумму в 10 триллионов долларов, опубликовали обширную экологическую программу для нефтяных гигантов, таких как BP и Shell. Акционеры призывают компании позаботиться о планете путем сокращения выбросов парниковых газов и сворачивания добычи ископаемого топлива, пишет Reuters.

В беспрецедентной инициативе вкладчиков под названием Net Zero Standard for Oil and Gas («Стандарт чистых нулевых выбросов для нефти и газа») описаны десять обязательных норм, которые компаниям необходимо выполнить для замедления глобального потепления. Правила помогут финансовым менеджерам определить, соответствует ли стратегия их фирмы планам ООН по сокращению мировых выбросов углерода до нуля к 2050 году. Предложенные стандарты также заставляют компании раскрывать детали своих экологических стратегий и допускать независимых экспертов к их проверке для обеспечения «достоверности».

Материалы по теме Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения? Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?

В преддверии ноябрьской всемирной конференции ООН по изменению климата растет беспокойство по поводу того, что стратегии некоторых компаний ненадежны. Нефтегазовые гиганты, такие как BP и Shell, опубликовали планы по борьбе с изменением климата, но инвесторам очень трудно детально проанализировать и сравнить эту информацию. «Сейчас [у компаний] должны быть равные условия по раскрытию информации, потому что невозможно сравнивать и сопоставлять данные по всему сектору», — сказал глава отдела ответственных инвестиций в Пенсионном совете англиканской церкви Адам Мэтьюз, возглавивший процесс разработки новой инициативы. Среди ее участников — крупнейший в Европе менеджер по управлению активами Amundi, а также британская компания Legal & General Investment Management, американская фирма HSBC Global Asset Management и поддерживаемый государством канадский инвестор Caisse des Depots.

По словам Мэтьюза, инвесторы не стали устанавливать крайний срок для выполнения всех правил программы, но намерены голосовать против конкретных планов компаний и назначать новых директоров, если не будут удовлетворены политикой фирм. Создатели проекта сообщили, что стандарты будут внедрены на экспериментальной основе ведущими энергетическими компаниями, включая BP, Shell, Eni, Repsol и TotalEnergies. Shell уже заявила, что рада принять участие в пилотном проекте и что «установление стандартизированного подхода, позволяющего инвесторам справедливо оценивать прогресс компаний, было бы ценным шагом вперед».

Shell, итальянская компания Eni и норвежская фирма Equinor пообещали полностью исключить вредные выбросы к 2050 году. Такая цель предполагает, что загрязнения будут компенсированы технологиями улавливания и хранения углерода или другими решениями, такими как лесовосстановление. BP и TotalEnergies намерены сократить выбросы от части своей деятельности до нуля уже к 2025 году.