Американские компании уличили в лицемерии

Американские банки и компании активно рекламируют свои цели по обеспечению «устойчивого развития», то есть экономических и социальных изменений, направленных на улучшение жизни людей. Однако Bloomberg уличил некоторые из них в отсутствии реального стимула сдерживать обещания, ведь на деле предприятия не несут за них никакой ответственности.

Термин «устойчивое развитие» подразумевает ряд экономических и социальных изменений, ведущих к улучшению экологии, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению равенства, развитию каждой отдельной личности и укреплению нынешнего и будущего потенциала для удовлетворения человеческих потребностей. Bloomberg проанализировал более 70 возобновляемых кредитных линий (в рамках которых заемщик может заново одолжить средства) и срочных ссуд в США за последние три года, предполагавших заботу об «устойчивом развитии». Результаты показали, что более четверти не предполагают никакого штрафа за невыполнение заявленных обещаний. Кроме того, если компании все же достигают целей, это приносит им лишь очень незначительное понижение процентной ставки. Соответственно, у фирм фактически нет стимула содействовать «устойчивому развитию». Часть американских банков придерживаются аналогичной позиции при выдаче кредитов. Исследование демонстрирует, что банковские кредиты являются очень легким способом инвестировать в достижение «устойчивого развития», но вместе с тем — одним из наименее честных и эффективных.

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

Многие эксперты заявляют, что все стремление компаний создать привлекательную «картинку» своих обязательств и последующих результатов — лицемерная политика. «Это просто лукавство. (...) Реальных финансовых последствий на самом деле нет. Я не знаю, почему некоторые компании вообще беспокоятся [о выполнении обязательств]», — сказал Питер Шваб из компании Impax Asset Management, занимающейся ESG-инвестициями (Environmental, Social, and Corporate Governance или Экологическое, социальное и корпоративное управление).

К примеру, крупнейший застройщик жилья для студентов в США American Campus Communities недавно опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о своей приверженности экологическим, социальным и корпоративным целям, начиная от повышения энергоэффективности и заканчивая содействием этническому и гендерному равенству среди персонала и в совете директоров. Компания привязала свои затраты по займам к соответствующим целевым показателям. Однако фирма умолчала о том, что не понесет финансового ущерба за игнорирование ESG-целей и понизит процентную ставку лишь 0,01 процентных пункта — 100 долларов в год на каждый привлеченный миллион — если выполнит обещания. Другие компании, широко рекламирующие аналогичные цели, такие как авиакомпания JetBlue Airways и страховщик Prudential Financial, отказались раскрыть детали своих кредитов.

Кроме того, в конце июля Bloomberg выяснил, что американские пенсионные фонды, заявляющие о своей обеспокоенности состоянием экологии, не содействуют продвижению ESG-повестки и по-прежнему вкладывают миллиарды в компании с высоким уровнем углеродных выбросов.

Сегодня около трети всех активов в финансовом мире инвестируются в сектор ESG. Такие вложения получили название «социально ответственных».