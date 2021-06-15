Нефтяных магнатов попросили сократить выбросы в Африке

Крупнейшие нефтяные компании должны сократить выбросы углерода в странах Африки, в противном случае от них отвернутся международные инвесторы. К такому вывода в своем обзоре пришла консалтинговая компания Wood Mackenzie, сообщает Bloomberg.

Особое внимание крупным игрокам нефтяного рынка следует обратить на свои проекты к югу от Сахары, на текущий момент они считаются одними из самых «грязных» в мире. Предприятия практически не используют современные системы очистки и фильтрации воздуха, отмечает WoodMackenzie. Речь в частности идет о сжигании попутного газа (смесь газов, выделяющаяся при добыче нефти), а также зачастую отсутствия очистных систем на заводах по сжижению газа. Невзирая на то, что на африканские проекты приходится небольшая доля общемировой добычи нефти и газа, по уровню выбросов она уступает только Австралийским проектам.

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«Углеродоемкость проектов в настоящее время является ключевым показателем для инвесторов. Сокращение выбросов и рассмотрение новой энергетической области действительно неизбежны», — говорится в обзоре.

Особое внимание сейчас уделяется природному газу и новым заводам для его сжижения, построенным в Сенегале и Мозамбике. Хотя газ и рассматривался в качестве переходного вида топлива на пути к более чистой энергии, многие инвесторы подвергают сомнениям его использование в целях сохранения экологии.

Аналитики Wood Mackenzie прогнозируют, что на сжижение природного газа будет приходиться до трети всех вредных выбросов, при условии, если Африка сможет реализовать свои масштабные планы по увеличению производства в ближайшие 10 лет. Заводам следует вкладываться в системы очистки, чтобы резко сократить уровень выбросов, говорится в отчете.

Недостаток современной инфраструктуры — одни из ключевых проблем региона. Аналитики отмечают, что проблема может быть решена и приводят в пример Нигерию, в которой за 15 лет объем выбросов нефтегазовой отрасли сократили на 75 процентов.

Согласно исследованиям, добыча газа в Азии и Африке идет в разрез с усилиями для сохранения климата. Как установили эксперты Международного института устойчивого развития (IISD), с 2017 по 2019 год государства с низким и средним уровнем дохода получали от участников G7 на развитие газовой промышленности около 16 миллиардов долларов ежегодно. Суммарные вложения крупнейших экономик в добычу ископаемого топлива оказались в четыре раза больше финансирования «чистых» ветряных или солнечных проектов.