Ураган вынудил США закупиться российской нефтью

Из-за урагана «Ида» США вынуждены закупать больше нефти у России, поскольку закрыты 77 процентов добывающих мощностей в Мексиканском заливе, пишет Bloomberg.

По оценкам издания, этот ураган нанес самый больший урон энергетическому сектору США, чем любой другой за последние 13 лет. Например, пострадала нефтеперевалочная станция West Delta-143 компании Royal Dutch Shell — через нее большая часть добываемой нефти Мексиканского залива перекачивается на побережье.

Цена на нефть марки Urals достигла семимесячного максимума. 8 сентября скидка на нее по сравнению с ценой марки Dated Brent была 1,05 доллара на каждый баррель. До урагана баррель Urals был дешевле американской марки на 1,95 доллара. Растущий спрос вынудил американскую сторону увеличить импорт сырья из России.

Россия в мае обогнала Мексику и стала второй в мире среди крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов в США. Страна поставила 26,17 миллиона баррелей нефти, что стало абсолютным рекордом для России на рынке США.

Закупки США российской нефтью в январе — мае возросли на 78 процентов в ценовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 3,8 миллиарда долларов до 6,7 миллиарда долларов).