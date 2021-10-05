Акции «Роснефти» установили рекорд

Акции «Роснефти» выросли до 643,55 рубля за штуку и обновили исторический максимум

Стоимость акций «Роснефти» в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 5 октября, выросла на пике до 643,55 рубля за штуку и обновила исторический максимум.

Ценные бумаги компании растут на фоне подорожания нефти и в преддверии даты закрытия реестра на получение дивидендов. На 11:10 стоимость нефти марки Brent выросла до 81,64 доллара за баррель. Крайний срок покупки ценных бумаг для начисления дивидендов — 7 октября. На 11:15 акции торговались по 641,8 рубля штуку.

5 октября акции «Газпрома» побили абсолютный рекорд и впервые в истории поднялись до 382,85 рубля за штуку. Эксперты предсказывают скорое подорожание ценных бумаг Газпрома до 400 рублей за штуку.

Стоимость акций «Газпрома» выросла на фоне максимально высоких цен на газ в Европе. В ходе торгов на хабе TTF цена тысячи кубометров газа достигла 1228,8 доллара.