В Европе предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ

Пять стран ЕС выступили с предложением расследовать причины рекордного скачка цен на газ

Пять стран Евросоюза выступили с предложением провести расследование причин рекордного скачка цен на газ. Об этом сообщил журналист Bloomberg Хавьер Блас в своем Twitter-аккаунте.

Совместное заявление подписали министры экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции. В документе предлагается расследовать функционирование европейского рынка газа, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны.

Помимо этого указывается на необходимость формирования общего подхода на европейском уровне, позволяющего координировать национальные ответные меры при подобных резких скачках. Политики также предлагают установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен.