В Британии заявили о близости тяжелой зимы из-за высоких цен на газ

Британских потребителей и поставщиков энергетики ждет тяжелая зима из-за рекордно высоких мировых цен на газ. Об этом РИА Новости предупредили в британской ассоциации поставщиков и производителей энергии Energy UK.

Эксперты указали, что в ближайшее время приоритетом для страны будет вопрос, как пережить следующие несколько месяцев. В дальнейшем же Лондону нужно определить, как снизить зависимость от импортного газа.

В ассоциации отметили, что с января в Великобритании из-за высоких цен на газ обанкротились уже 12 энергокомпаний. Они обслуживали около 1,5 миллиона потребителей.

Слабые ветры в 2021 году подорвали стабильность энергетической системы Великобритании, значительная часть энергобаланса которой приходится на ветряки. Более того, ситуацию осложнил резкий дефицит газа в Европе и непрекращающийся рост цен на энергоносители, которые ударили по экономике королевства.

Ранее Евросоюз предложил Британии тепло в обмен на рыбу. Как пояснил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, ЕС может превратить поставки электроэнергии в Великобританию в рычаг давления, чтобы вынудить правительство Бориса Джонсона предоставить доступ к британским рыболовным водам в обмен на тепло. Британия зависит от двух массивных кабелей, по которым через Ла-Манш транспортируется электроэнергия с французских атомных электростанций. Перебои в поставках станут угрозой для британской системы энергоснабжения, которая уже испытывает трудности из-за стремительного роста цен на энергоносители. «Нормандские острова и Великобритания зависят от нас в плане поставок энергии. Они думают, что могут жить сами по себе и ругать Европу. А поскольку это не работает, они демонстрируют превосходство, причем очень агрессивно», — рассказал Бон.