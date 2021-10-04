Энергетический кризис в Британии решат с помощью гигантского кабеля из Норвегии

Великобритания запустила в работу гигантский энергетический кабель из Норвегии для борьбы с электроэнергетическим кризисом, сообщает «Би-би-си».

Самый длинный в мире подводный электрический кабель (около 724 километров) North Sea Link (NSL) будет передавать экологически чистую энергию. Он соединил город Блит в графстве Нортумберленд с норвежской деревней Квиллдал, где находится местная гидроэлектростанция. По заявлению компании National Grid, при полной мощности в 1400 мегаватт он будет импортировать достаточно гидроэнергии, чтобы обеспечить питание для 1,4 миллиона британских домов, помогая решить энергетический кризис.

Гидроэнергетика в Норвегии и энергия ветра в Великобритании зависят от погодных условий и изменений спроса на энергию. Предполагается, что использование NSL позволит Великобритании импортировать электроэнергию из Норвегии, когда спрос будет высоким, а энергии, полученной от ветряных генераторов, при этом будет недостаточно. Такой же принцип будет работать и для Норвегии. Британский министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Хэндс заявил, что NSL позволяет обеим странам извлекать выгоду из гибкости и энергетической безопасности, которую обеспечивает гигантский кабель.

Совместное предприятие с норвежским энергетическим оператором Statnett должно помочь Великобритании также сократить выбросы углерода на 23 миллиона тонн к 2030 году. «Чтобы это произошло, нам пришлось пройти через горы, фьорды и Северное море», — заявила президент National Grid Ventures Корди О'Хара. По ее словам, это выдающийся инженерный подвиг. Она отметила, что North Sea Link (NSL) является прекрасным примером совместной работы двух стран над использованием возобновляемых источников энергии для взаимной выгоды.

Слабые ветры в 2021 году подорвали стабильность энергетической системы Великобритании, значительная часть энергобаланса которой приходится на ветряки, более того, ситуацию осложнил резкий дефицит газа в Европе и непрекращающийся рост цен на энергоносители, которые ударили по экономике королевства.