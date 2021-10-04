Европейцам придется платить больше налогов ради спасения планеты

Амбиции Австрии по спасению планеты от глобального потепления не смогли подорвать даже экстремально высокие цены на газ. Вопреки европейскому энергетическому кризису, правительство введет дополнительный налог на выбросы углекислого газа, пишет Bloomberg.

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Так называемый «экологический социальный налог» (eco-social tax) подразумевает повышение стоимости проезда на неэкологичном транспорте и отопления от энергии из ископаемого топлива. Начиная с июля 2022 года, за каждую тонну выбросов углекислого газа австрийцам придется платить 30 евро — к 2025 году эта сумма вырастет до 55 евро. Высокую цену на эмиссии правительство компенсирует снижением ставок подоходного и корпоративного налогов, стоимости проезда на общественном транспорте, а также увеличением выплат на детей.

Рекордный всплеск цен на энергию и недостаточная генерация из возобновляемых источников побудили многие европейские страны нарастить зависимость от ископаемого топлива, чтобы не оставить население без тепла и света. Однако возврат к углю и газу ставит под вопрос достижение Евросоюзом углеродной нейтральности (полной компенсации выбросов углекислого газа) к 2050 году. Сейчас Еврокомиссия обсуждает набор инструментов, который поможет правительствам стран блока регулировать цены на электроэнергию, среди них — снижение НДС и акцизов.

«Рост цен на газ — это напоминание о грядущих климатических рисках. Австрийская налоговая реформа сигнализирует остальной Европе о возможности введения социально приемлемой цены на углерод», — считает исследователь в области энергетики и климата из венского института Momentum Джоэл Тольгес (Joel Toelgyes).

Цена на газ в Европе обновила рекорд — 1 октября впервые в истории ноябрьские фьючерсы топлива на лондонской бирже ICE достигли 1205,25 доллара за тысячу кубометров. Стоимость газа на континенте стремительно растет. 30 сентября она достигала 1098 долларов, а днем ранее — 1061 доллара.

