Дефицит воды усилил энергетический кризис в Европе

Северная Европа столкнулась с усилением энергетического кризиса из-за дефицита воды. Истощение водохранилищ препятствует выработке гидроэлектроэнергии — самого важного источника электричества в странах Скандинавии, сообщает Bloomberg.

В сентябре цены на электроэнергию в Северной Европе увеличились в пять раз по сравнению с тем же периодом 2020 года. Дефицит электричества мешает работе предприятий, а потребители сталкиваются с более высокими счетами. Северной Европе также не хватает природного газа и угля. «Сочетание низкого уровня наполненности скандинавских водохранилищ и хранилищ газа в Европе создает идеальный шторм, к которому добавляются высокие цены на уголь. Колебания цен, которые мы наблюдали в Европе, дошли до Скандинавии», — сказал глава отдела торговли Fortum Oyj Матс Перссон.

Уровень гидроэнергетики в Норвегии в сентябре оказался самым слабым за последние десять лет. На юго-западе страны степень заполнения водохранилищ на 20 сентября составила 52,3 процента, что является самым низким показателем с 2006 года. «Обычно водохранилища наполняются в это время года, но и в августе, и в сентябре у нас были рекорды по жаре и очень мало осадков», — сказал вице-президент по энергетике в Agder Energi Андерс Гаудестад.

По словам главного аналитика StormGeo Nena, воды не хватает для экспорта энергии и на континент, и в Великобританию. «Идея о том, что мы являемся "зеленой батареей" для Европы, разрушается», — сказал аналитик шведской энергетической компании Skelleftea Kraft Андре Густавссон. Швеция полагается на 52-летний завод по сжиганию масла для обеспечения света, а местное коммунальное предприятие пытается убедить фабрики экономить энергию в преддверии зимних холодов.

По прогнозам участников рынка, стоимость электроэнергии останется высокой, так как атомные, угольные и газовые компании выводятся из эксплуатации. В ближайшие месяцы рост цен может привести к тому, что инфляция в Швеции превысит три процента — рекордный показатель с 2008 года.

Энергетический кризис, обострившийся из-за нехватки воды, начался в результате дефицита газа. Снижение поставок из России вызвало рекордный рост цен в Европе. 1 октября стоимость газа впервые в истории превысила отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров. На момент написания новости, цена газа составляет 1180 долларов за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE.

