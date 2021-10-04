Великобритания назвала срок полного отказа от газа

Согласно планам правительства премьер-министра Бориса Джонсона, к 2035 году Великобритания полностью откажется от ископаемого топлива и будет производить электроэнергию только из возобновляемых и ядерных источников. Глава правительства заявил, что энергетический переход сделает Великобританию менее зависимой от импорта, пишет Bloomberg.

Производство электроэнергии на ископаемом топливе в Великобритании упало до беспрецедентно низкого уровня, так как угольные станции закрываются, а в ветровую и солнечную энергию инвестируется все больше средств. Сейчас более половины электроэнергии в стране производится из низкоуглеродных источников. Но британская экономика по-прежнему сильно зависит от газа. Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг 4 октября объявил о планах дальнейшего сокращения доли ископаемого топлива в производстве энергии и назвал конкретный срок перехода к полностью «зеленой» энергетике. «К 2035 году у нас не будет ископаемого топлива [в производстве энергии]. Надеюсь, мы исключим не только уголь, но и газ», — сказал он.

Премьер-министр Джонсон также заявил, что разработка возобновляемых и ядерных источников энергии уменьшит зависимость Великобритании от импорта. «Преимущество [энергетического перехода] состоит в том, что Великобритания впервые перестанет зависеть от углеводородов, поступающих из-за границы, а также от «капризных» цен на них и финансового риска, который они представляют для потребителей», — утверждает глава правительства.

Комитет по изменению климата при правительстве придерживается той же точки зрения и считает, что после 2035 года использование газа в промышленности должно прекратиться. Эксперты советуют Великобритании постепенно увеличивать свои инвестиции в технологии улавливания и хранения углеродных выбросов. Министр Квартенг подчеркнул, что ядерная энергетика нуждается в развитии наравне с возобновляемой, так как без нее будет трудно сократить вредные выбросы до нуля к 2050 году. Однако строительство атомных станций обойдется правительству очень дорого и займет годы. В декабре 2020 года власти пообещали профинансировать как минимум один крупномасштабный ядерный проект к 2025 году — электростанцию Sizewell. Кроме того, Квартенг пообещал в этом месяце изложить подробную стратегию декарбонизации экономики Великобритании к 2050 году, а также описать, какие меры будут предприняты для отказа от угля в системе теплоснабжения.

Недавно крупнейшие британские компании направили властям письмо с призывом отказаться от газа к 2035 году, так как Великобритания столкнулась с масштабным энергетическим кризисом, из-за которого природный газ и электроэнергия рекордно подорожали, а некоторые поставщики вынуждены были прекратить работу. Дефицит электричества в стране также отчасти вызван низкой эффективностью работы ветряных электростанций.