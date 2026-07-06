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00:30, 6 июля 2026Мир

В МИД оценили шансы на изменение НАТО подхода к России

Масленников: Россия не видит оснований ожидать отказа НАТО от антироссийского курса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Россия не видит оснований ожидать, что НАТО в скором будущем откажется от антироссийского курса. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в разговоре с РИА Новости.

«Тем не менее, нынешний курс блока на российском направлении вполне ясен и в отсутствие отдельного доктринального документа на этот счет», — отметил он.

Как указал дипломат, курс НАТО закреплен в Стратегической концепции альянса 2022 года, где Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности».

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя заявления о возможном нападении страны на НАТО, предложил задуматься, зачем Москве нужен такой сценарий развития событий. Он подчеркнул, что подобные обвинения в адрес России являются провокацией, которая заставляет жителей стран тратить средства на оборону их государств.

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