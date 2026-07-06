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00:18, 6 июля 2026Россия

Разговор Путина и Трампа охарактеризовали двумя словами

Слуцкий назвал телефонный разговор Путина и Трампа важнейшим сигналом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа является «важнейшим сигналом». Таким образом переговоры глав двух стран охарактеризовал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Телефонный разговор президентов России и США (...) — важнейший сигнал. И, прежде всего, для европейских ястребов и киевских неонацистов, не оставляющих попыток грубо перетянуть Трампа на свою сторону в украинском конфликте под предлогом мнимых "перемог" Зеленского», — указал он.

В субботу, 4 июля, Путин и Трамп провели телефонный разговор. Глава России поздравил Трампа и весь американский народ с Днем независимости США. Разговор президентов длился один час 25 минут. Политики по телефону обсудили актуальные сюжеты международной повестки дня.

Ранее стало известно, что Трамп намерен связаться с Путиным после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский президент планирует обсудить с главой Украины шаги для урегулирования конфликта, после чего он хочет поговорить об этом с российским лидером.

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