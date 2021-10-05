Британии предложили тепло в обмен на рыбу

Европейский союз (ЕС) может превратить поставки электроэнергии в Великобританию в рычаг давления, чтобы вынудить правительство Бориса Джонсона предоставить доступ к британским рыболовным водам в обмен на тепло. О таких намерениях заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, сообщает Bloomberg.

По словам политика, ЕС предложил усилить давление на Соединенное Королевство. Британия зависит от двух массивных кабелей, по которым через Ла-Манш транспортируется электроэнергия с французских атомных электростанций. Перебои в поставках станут угрозой для британской системы энергоснабжения, которая уже испытывает трудности из-за стремительного роста цен на энергоносители. «Нормандские острова и Великобритания зависят от нас в плане поставок энергии. Они думают, что могут жить сами по себе и ругать Европу. А поскольку это не работает, они демонстрируют превосходство, причем очень агрессивно», — рассказал Бон и назвал Брексит «популизмом в действии» и «трагическим провалом».

Проблема прав на рыбную ловлю после Брексита обострила отношения между Лондоном и Парижем. В конце сентября Великобритания предоставила лишь часть лицензий, на которые рассчитывали французские власти. Соединенное королевство заявило, что рыбаки не смогли продемонстрировать достаточный опыт работы в британских водах. Французская сторона обвинила Британию в нарушении соглашения, которое было достигнуто в июне 2021 года.

Любые перебои с поставками еще больше усилят энергетический кризис в Великобритании. Из-за стоимости энергоносителей несколько компаний, занимавшихся поставкой энергии, уже закрылись.

Правительство обещает помочь отрасли и обеспечить потребителей электричеством. Энергетический кризис коснулся и других сфер: предприятия пищевой промышленности сообщают, что британские покупатели уже столкнулись с ростом цен на продукты и пустыми полками в магазинах.