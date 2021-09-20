Британцев пообещали не оставлять без света и газа

Министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг проведет экстренные переговоры с лидерами индустрии и группами потребителей, так как правительство Соединенного Королевства ищет способы поддержать энергетические компании, которые находятся под угрозой из-за роста цен на газ. Об этом сообщает Associated Press.

Кваси Квартенг пообещал, что британцы не останутся без света и газа. По его словам, регулятор обеспечит подачу газа и электроэнергии потребителям, даже если их поставщик откажется от своих обязательств. Если необходимо, власти назначат администратора для обеспечения поставок до тех пор, пока компания не выйдет из кризисного положения или клиенты не уйдут к другому поставщику. Расходы на поддержку отрасли могут обойтись налогоплательщикам в миллиарды фунтов стерлингов.

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Власти Великобритании подчеркивают, что внутренней добычи газа и импорта из Норвегии хватит для удовлетворения потребностей страны в энергии. «Энергетическая безопасность всегда будет нашим абсолютным приоритетом, — заявил Квартенг. — Я уверен, надежность поставок будет сохранена при любых сценариях».

О необходимости поддерживать отрасль заявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Мы должны убедиться, что у нас есть необходимые запасы и что мы не позволяем компаниям, на которые мы полагаемся, разориться. Придется сделать все, что в наших силах».

За последние недели пять энергетических компаний прекратили работу из-за рекордного подорожания газа. Стоимость топлива в этом году в Британии выросла в три раза, так как восстановление экономики после пандемии коронавируса увеличило спрос. Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость газа составляет 72,8 евро за мегаватт-час (876,49 доллара за тысячу кубометров). На растущие цены повлияли также штормы в США и недостаточные поставки газа из России.