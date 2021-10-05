Путин объяснил «истерику» в Европе из-за газа

Президент России Владимир Путин объяснил «истерику» в Европе из-за роста цен на газ. Об этом он сказал во время совещания с членами правительства. Трансляция ведется на YouTube.

«Вы видите, что в Европе происходит. Там истерика и какая-то неразбериха на рынках! Почему? Да потому что серьезно к этому не относятся. Кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающую отрасль», — сказал он.

Тем временем биржевая цена на газ в Европе побила очередной рекорд. Стоимость декабрьских фьючерсов на бирже ICE достигала 1456 долларов за тысячу кубометров. На фоне рекордного подорожания газа акции компании «Газпром» обновили исторический максимум.

По мнению аналитиков Saxo Bank, цены на газ снизятся, если до конца года успеют запустить Северный поток-2. В противном случае, если будет холодная зима, а поставки газа не увеличатся, Европу ждет «мрачная и дорогая пора».

