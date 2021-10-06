Путин объяснил «истерику» Европы из-за роста цен на газ

Президент России Владимир Путин объяснил «истерику» в Европе из-за роста цен на газ. Об этом он сказал во время совещания с членами правительства, передает ТАСС.

«Вы видите, что в Европе происходит. Там истерика и какая-то неразбериха на рынках! Почему? Да потому что серьезно к этому не относятся. Кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающую отрасль», — сказал он.

1456 долларов 5 октября на пике достигала цена за тысячу кубометров газа

Задумались

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Пять стран Евросоюза выступили с предложением провести расследование причин рекордного скачка цен на газ. Совместное заявление подписали министры экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции. В документе предлагается расследовать функционирование европейского рынка газа, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны.

Помимо этого указывается на необходимость формирования общего подхода на европейском уровне, позволяющего координировать национальные ответные меры при подобных резких скачках. Политики также предлагают установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен.

Чем дороже газ, тем радикальнее заявления

Президент Сербии Александр Вучич заявил о способности российского лидера повлиять на цену газа для Европы. Он указал, что ЕС столкнулся с энергетическим кризисом, поскольку многие страны опустошили свои резервы, не озаботившись заключением долгосрочных контрактов на поставки голубого топлива с Москвой. «И сейчас Путин — абсолютный "делатель королей", он может влиять, кому и по какой цене, и насколько поднять цену», — указал он.

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В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО ответить на «политические и военные угрозы», исходящие от российского трубопровода «Северный поток-2». По его словам, этот проект стал «ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества», поскольку теперь Россия не только сможет перекрывать поставки газа на Украину или в Словакию, но также будет иметь возможность стратегического шантажа всего западного сообщества, который будет выходить далеко за рамки энергетических проблем.

Решение достроено и ждет запуска

Глава комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный назвал обстоятельства, от которых зависит запуск газопровода «Северный поток-2». «Все будет зависеть от политики Европы, насколько она будет здравомысляща, неполитизирована», — объяснил политик. По его словам, чем быстрее европейские страны откажутся от политики двойных стандартов, а также от политизированности в вопросах поставок энергообеспечения и энергобезопасности, тем быстрее газопровод будет запущен.

В начале октября датское энергетическое агентство сообщило, что «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать работу. Примерно в это же время Nord Stream 2 объявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом в рамках тестирования для достижения необходимого объема и давления.