В Польше призвали НАТО ответить на угрозы «Северного потока-2»

Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО и Европейский союз (ЕС) задуматься над способами противостоять угрозам, которые «может принести» российский газопровод «Северный поток-2». Об этом он заявил в в ходе Варшавского форума по безопасности, передает РИА Новости.

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По его словам, Западу следует сделать выводы из таких ошибок, как провал миссии в Афганистане и постройка «Северного потока-2», который является «ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества». Дуда отметил, что теперь Россия не только сможет перекрывать поставки газа на Украину или в Словакию, но также будет иметь возможность стратегического шантажа всего западного сообщества, который будет выходить далеко за рамки энергетических проблем.

Глава Польши добавил, что государствам НАТО и ЕС стоит подумать над тем, как они могут противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам, которые несет в себе российский проект.

Ранее глава комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный назвал обстоятельства, от которых зависит запуск газопровода «Северный поток-2». «Все будет зависеть от политики Европы, насколько она будет здравомысляща, неполитизирована», — объяснил политик. По его словам, чем быстрее европейские страны откажутся от политики двойных стандартов, а также от политизированности в вопросах поставок энергообеспечения и энергобезопасности, тем быстрее газопровод будет запущен.

В начале октября датское энергетическое агентство сообщило, что «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать работу. Примерно в это же время Nord Stream 2 объявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом в рамках тестирования для достижения необходимого объема и давления.