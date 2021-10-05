Евродепутат рассказал об отсутствии альтернативы «Северному потоку-2»

У Германии нет альтернативы газопроводу «Северный поток-2». Более того, ее и не должно быть, рассказал «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

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По мнению депутата, энергетическая политика канцлера страны Ангелы Меркель «поставила Германию в шаткое положение»: с одной стороны, власти отказались от ядерной энергии, с другой — не учли, что энергия ветра стоит дорого и не может заменить другие источники.

«Независимо от того, какие иллюзии правительство Германии может питать по поводу других форм "зеленых" источников энергии, они не могут обеспечить немецкую промышленность и домашние хозяйства надежными поставками энергии, в которых они нуждаются», — пояснил Бек в качестве доказательства тому, что у российского газопровода отсутствуют альтернативы.

«Северный поток-2» может быть запущен уже в ближайшее время. Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало от оператора проекта подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС. Газ в первую ветку уже начали закачивать.