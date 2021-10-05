В России назвали обстоятельства для запуска «Северного потока-2»

Глава комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный назвал обстоятельства, от которых зависит запуск газопровода «Северный поток-2», в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ), передает РИА Новости.

«Все будет зависеть от политики Европы, насколько она будет здравомысляща, неполитизирована», — объяснил политик. По его словам, чем быстрее европейские страны откажутся от политики двойных стандартов, а также от политизированности в вопросах поставок энергообеспечения и энергобезопасности, тем быстрее газопровод будет запущен.

В начале октября датское энергетическое агентство сообщило, что «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать работу. Примерно в это же время Nord Stream 2 объявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом в рамках тестирования для достижения необходимого объема и давления.

Позже Федеральное сетевое агентство ФРГ подтвердило возможность скорого запуска газопровода «Северный поток-2». В настоящее время агентство потребовало от оператора проекта подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС.