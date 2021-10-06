Вучич назвал Путина «делателем королей» из-за цен на газ в Европе

Президент Сербии Александр Вучич заявил о способности российского лидера Владимира Путина повлиять на цену газа для Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Он указал, что ЕС столкнулся с энергетическим кризисом, поскольку многие страны опустошили свои резервы, не озаботившись заключением долгосрочных контрактов на поставки голубого топлива с Москвой. «И сейчас Путин — абсолютный "делатель королей", он может влиять, кому и по какой цене, и насколько поднять цену», — заявил Вучич.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров.

5 октября сообщалось, что США просили Россию и страны ОПЕК о помощи в связи с топливным кризисом. Согласно статье обозревателя газеты Express Кейт Уитфилд, Москва и государства ОПЕК отказали Вашингтону и не стали резко увеличивать добычу нефти, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители. Уитфилд считает, что данное решение приведет к растущему дефициту и другим проблемам.

