Определены оставшиеся в плюсе и минусе от скачка цен на газ на бирже

Директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин назвал оставшихся в плюсе и минусе от высоких цен на бирже. По его словам, ситуация с ростом стоимости сжиженного газа долго продолжаться не может. Этот пузырь лопнет и ударит по всем, считает эксперт. Свое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее комиссар по энергетике в Еврокомиссии Кадри Симсон заявила, что стоимость электроэнергии в Европе поставила под угрозу восстановление экономики еврозоны. Политик назвала энергетический кризис «ценовым шоком» и заявила, что восстановление Европы окажется под ударом, если не принять немедленные меры. Скачки цен на газ влияют на решения об инвестициях в бизнес, а также бьют по рядовым потребителям. Симсон пообещала капитальную реформу газового рынка, которая должна помочь избежать повторения энергетического кризиса в будущем. План реформы будет представлен в конце 2021 года.

Схлопывание пузыря ударит по всем

По словам Пикина, очевидно, что в нынешней ситуации непредсказуемого роста цен на сжиженный газ в плюсе те, кто им торгует. «Ну и наш фондовый рынок. Акции "Газпрома" выросли в цене. Также в плюсе те, кто привязан к споту. В любом случае от роста цен в плюсе поставщики газа», — пояснил он.

Эксперт добавил, что последствия от таких резких скачков в цене на газ скажутся на всех участниках рынка. Вряд ли, считает Пикин, ситуации позволят продолжаться слишком долго. «Тут надо понимать, что в ситуации надутого пузыря его схлопывание ударяет по всем. Я думаю, что и "Газпром", и норвежцы, и катарцы вряд ли заинтересованы в том, чтобы надувать пузырь, потому что чем выше цена, тем меньше спрос на товар», — добавил директор Фонда энергетического развития.

Первые последствия скачков цен на бирже уже заметны, подчеркнул эксперт по энергетике. Например, рассказал Пикин, в Европе уже обанкротились несколько энергетических компаний. «Плюс закрываются все газохимические заводы, которые используют газ как основное сырье, потому что их продукция становится неконкурентоспособной. Это в первую очередь производители удобрений. Они и дальше будут закрываться. Чем дольше будет продолжаться эта история с высокими ценами, тем маховик инфляции в Европе будет раскручиваться еще больше. Ничего хорошего это европейцам не сулит», — высказался Пикин.

Цены на газ в Европе достигли исторических максимумов и уже приблизились к отметке в две тысячи долларов за тысячу кубометров. От цен на энергию пострадала европейская промышленность: предприятия начали закрываться из-за невозможности оплатить счета. Группа членов Европарламента считает, что российский поставщик «Газпром» искусственно взвинчивает цены на газ, в то время как некоторые политики связывают увеличение стоимости энергии с неблагоприятными рыночными условиями.