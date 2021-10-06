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В Европе назвали причину энергетического кризиса

В ЕК заявили, что спрос на энергоресурсы оказался максимальным за 25 лет
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Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Причиной энергетического кризиса в Европе стали неблагоприятные рыночные условия. Об этом заявил зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс по прибытии на заседание Совета ЕС по экологии, передает ТАСС. По его словам, спрос на энергоресурсы в настоящее время оказался максимальным за 25 лет.

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Тиммерманс подчеркнул, что высокие цены на газ не заставят ЕС отступить от выполнения задач по сдерживанию глобального потепления. Тем временем биржевая цена на газ в Европе в очередной раз побила исторический рекорд. На торгах в среду, 6 октября, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах перешагнула отметку в 1550 долларов за тысячу кубометров, а затем достигла 1600 долларов.

Есть несколько причин для роста цен. Во-первых, это связано с низким уровнем заполненности хранилищ из-за холодной зимы в прошлом году и жаркого лета. Также влияние оказывают ограничения со стороны основных поставщиков (в частности, «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину) и большой спрос на СПГ со стороны Азии.

По прогнозам аналитиков Saxo Bank, цены на газ снизятся, если до конца года успеют запустить «Северный поток-2». «Если не случится более мягкая, чем обычно, зима или не произойдет увеличение потоков газа [из России по трубопроводу "Северный поток-2"] либо СПГ, то европейских потребителей и энергоемкие отрасли промышленности может ожидать мрачная и дорогая пора», — спрогнозировал глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

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