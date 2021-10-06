Цены на газ в Европе приблизились к 2000 долларов

Фьючерсы на газ на хабе TTF превысили 1950 долларов за тысячу кубометров

Цены ноябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах приблизились к 2000 долларов за тысячу кубометров (159,88 евро за мегаватт-час, превышают 1950 долларов за тысячу кубометров), свидетельствуют данные биржи ICE. Цена выросла на 38 процентов.

На открытии торгов 6 октября газ стоил около 1550 долларов за тысячу кубометров. На фоне рекордного подорожания газа акции компании «Газпром» обновили исторический максимум.

Аналитики полагают, что рост цен может продолжиться. Специалисты Saxo Bank считают, что снижению цен помог бы запуск «Северного потока-2». Если предстоящая зима будет холодной, а поставки газа не увеличатся, Европу ждет «мрачная и дорогая пора».

Зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс считает, что причиной энергетического кризиса в Европе стали неблагоприятные рыночные условия. По его словам, спрос на энергоресурсы в настоящее время оказался максимальным за 25 лет.