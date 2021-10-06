Энергетический кризис поставил под угрозу восстановление Европы

Стоимость электроэнергии в Европе поставила под угрозу восстановление экономики еврозоны. Об этом заявила комиссар по энергетике в Еврокомиссии Кадри Симсон, сообщает Reuters.

Политик назвала энергетический кризис «ценовым шоком» и заявила, что восстановление Европы окажется под ударом, если не принять немедленные меры. Скачки цен на газ влияют на решения об инвестициях в бизнес, а также бьют по рядовым потребителям. Симсон пообещала капитальную реформу газового рынка, которая должна помочь избежать повторения энергетического кризиса в будущем. План реформы будет представлен в конце 2021 года.

По словам комиссара, в странах Евросоюза достаточно газа в хранилищах, чтобы продержаться всю зиму. «Наполненность подземных хранилищ газа в Европе составляет более 75 процентов. Этот уровень ниже, чем в среднем за десять лет, но достаточен для покрытия потребностей зимнего сезона», — заявила Симсон на выступлении перед Европейским парламентом.

Комиссар отметила, что долгосрочным ответом на повышение цен на газ было увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников, однако в краткосрочной перспективе правительства ЕС могут оказать адресную поддержку с помощью прямых выплат наиболее пострадавшим потребителям и снижения налогов на энергию. Также комиссар призвала антимонопольные органы пресекать спекуляции на энергетических рынках.

Симсон отметила, что странам ЕС необходимо скоординировать усилия для преодоления энергетического кризиса. «Нам также необходимо помнить о важности геополитики энергетики и разработать более стратегический подход к внешней энергетической политике», — напомнила она.

Цены на газ в Европе достигли исторических максимумов и уже приблизились к отметке в две тысячи долларов за тысячу кубометров. От цен на энергию пострадала европейская промышленность: предприятия начали закрываться из-за невозможности оплатить счета. Группа членов Европарламента считает, что российский поставщик «Газпром» искусственно взвинчивает цены на газ, в то время как некоторые политики связывают увеличение стоимости энергии с неблагоприятными рыночными условиями.