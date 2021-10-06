В Венгрии связали рост цен на газ с ошибкой Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал причиной роста цен на газ ошибку Еврокомиссии. По его мнению, Еврокомиссии нужно менять некоторые правила, в противном случае все пострадают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьера.

Орбан не уточнил, о какой именно ошибке идет речь. По его словам, Венгрию проблема газовых цен не затронула, но страна противостоит другим вызовам, в частности, связанным с «Зеленым пактом» Евросоюза, налогообложением владельцев домов, квартир и автомобилей.

В 2019 году был принят «Зеленый пакт для Европы» (The European Green Deal), согласно которому ЕС должен добиться нулевого выброса парниковых газов и отказа от ископаемых источников энергии уже к 2050 году. Особую роль в его реализации должен сыграть водород.

Ранее управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин заявил, что цены на газ в Европе потенциально могут достичь двух тысяч долларов за тысячу кубометров. По его словам, Европа сейчас вынуждена конкурировать с Азией за поставки свободных объемов газа, поэтому такой рубеж не исключен. Харин добавил, что стоимость газа тесно связана с тем, насколько предстоящая зима будет холоднее или теплее среднеисторических значений.

5 октября сообщалось, что стоимость декабрьских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE вновь установила рекорд. В 15:26 по московскому времени они торговались по 1456 долларов за тысячу кубометров. После этого пять стран ЕС предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ.