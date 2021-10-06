Назван способ снижения цен на газ в Европе

Единственный способ снижения цен на сжиженный газ в Европе — это запуск «Северного потока-2». Таким мнением поделился директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин в беседе с «Лентой.ру».

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что вина России в рекордных ценах на газ в Европе исключена, такую причину могут указывать только непрофессионалы. «Россия выполняла, выполняет и будет выполнять — самым тщательным образом, последовательно — все взятые на себя по существующим контрактам обязательства», — подчеркнул он.

Причины энергетического кризиса в Европе обусловлены сразу рядом факторов, включая экономическую ситуацию, полагает представитель Кремля.

Запуску «Северного потока-2» ничто не мешает

Политика европейских стран привела к тому, что сегодня происходит с ценами на сжиженный газ на бирже. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал Пикин. По его словам, теперь ситуация зависит от смены политического курса Евросоюза и скорости принятия решений. «Я думаю, главное ожидание европейского рынка связано с запуском "Северного потока-2". Мне кажется, это единственный спусковой механизм для резкого снижения цен на газ», — отметил эксперт по энергетике, уточнив, что имеет в виду реальные поставки газа.

Пикин подчеркнул, что технически газ уже готов к транзиту, процесс тормозит бюрократия. «В принципе ничего не мешает начать поставку по первой нитке "Северного потока-2". Как только все разрешительные документы будут выданы, цены на газ придут в норму», — добавил он.

Однако есть еще одно условие, заявил Пикин, которое мешает нормализации цен на газ. «Это разрешение "Газпрому" использовать газопровод только на 50 процентов из-за газовой директивы ЕС. Его необходимо снять. Так что европейцам еще придется поработать, чтобы все получилось», — резюмировал Пикин.

Цены на газ в Европе на торгах 6 октября приблизились к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров. Специалисты Saxo Bank считают, что снижению цен помог бы запуск «Северного потока-2». Если предстоящая зима будет холодной, а поставки газа не увеличатся, Европу ждет «мрачная и дорогая пора».