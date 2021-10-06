В Кремле исключили вину России в рекордных ценах на газ в Европе

Дмитрий Песков: никакой роли России в рекордных ценах на газ в Европе нет

Вина России в рекордных ценах на газ в Европе исключена, такую причину могут указывать только непрофессионалы, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы настаиваем, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять — самым тщательным образом, последовательно — все взятые на себя по существующим контрактам обязательства», — подчеркнул представитель Кремля.

Причины энергетического кризиса в Европе обусловлены сразу рядом факторов, включая экономическую ситуацию, полагает пресс-секретарь президента. Связать происходящее с действиями России могут только непрофессионалы, «люди, не понимающие сути происходящего, пояснил Песков.

Цены на газ в Европе на торгах 6 октября приблизились к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров. На открытии торгов 6 октября газ стоил около 1550 долларов за тысячу кубометров. Специалисты Saxo Bank считают, что снижению цен помог бы запуск «Северного потока-2». Если предстоящая зима будет холодной, а поставки газа не увеличатся, Европу ждет «мрачная и дорогая пора».