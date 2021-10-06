Ситуацию на бирже назвали пузырем

Директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин назвал ситуацию с ростом цен на бирже надуванием пузыря. По его словам, это происходит из-за того, что цены на рынке давно оторвались от товара. Своим мнением эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее цены ноябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах приблизились к 2000 долларов за тысячу кубометров (159,88 евро за мегаватт-час, превышают 1950 долларов за тысячу кубометров), свидетельствуют данные биржи ICE. Цена выросла на 38 процентов.

На открытии торгов 6 октября газ стоил около 1550 долларов за тысячу кубометров. На фоне рекордного подорожания газа акции компании «Газпром» обновили исторический максимум.

Цены выше 1200 долларов за кубометр — это сильный перекос

Цена за кубометр сжиженного газа, превышающая планку в тысячу долларов, определяется арбитражем между Азией и Европой, отметил Пикин. «То есть какой регион даст выше цену, туда сжиженный газ и пойдет. Газ, который идет по трубам, это константа, неизменная величина, эти объемы не меняются. Они изменятся тогда, когда будет введен "Северный поток-2" и европейцы получат новые объемы газа и цена снизится. Пока нет "Северного потока-2", европейцы с азиатами конкурируют за поставки сжиженного газа, которого в мире тоже фиксированные объемы, нового не появляется. Поэтому, кто дает более высокую цену, туда газ и идет», — пояснил он.

По мнению Пикина, на отметке в 1200 долларов за кубометр газа нужно было остановиться. «Это уже сильный перекос. То, что происходит сейчас, это просто надувание пузыря. В принципе, ограничений никаких нет, можно и до трех тысяч цены поднять. Другой вопрос, что за такую цену особо желающих покупать нет», — добавил эксперт.

По словам директора Фонда энергетического развития, такая бурная реакция на рынках происходит из-за того, что они давно оторвались от товара. «В силу избыточной ликвидности, то есть слишком большого количества денег в мировой экономической системе, можно легко также вздуть цену и на нефть или опустить ее до отрицательных значений. Так же с газом», — отметил Пикин.

По его мнению, ситуация с ростом цен на сжиженный газ будет продолжаться. Европейцам, подчеркнул Пикин, необходимо заполнить свои объемы хранилищ до начала отопительного сезона, а азиатский рынок готов закупать газ по любой цене.

Аналитики полагают, что рост цен может продолжиться. Специалисты Saxo Bank считают, что снижению цен помог бы запуск «Северного потока-2». Если предстоящая зима будет холодной, а поставки газа не увеличатся, Европу ждет «мрачная и дорогая пора».

Зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс считает, что причиной энергетического кризиса в Европе стали неблагоприятные рыночные условия. По его словам, спрос на энергоресурсы в настоящее время оказался максимальным за 25 лет.