В Европе призвали не искать виновных в росте цен на газ

В ЕК заявили, что Европа не ищет виновных в росте цен на газ, а пытается решить проблему

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Дана Спинант сообщила, что Европа не ищет виновных в росте цен на газ, а пытается решить возникшую проблему, ее цитирует РИА Новости.

«Мы заинтересованы не в том, чтобы обвинять кого-либо, мы заняты поиском решений для улучшения ситуации для европейцев. Для многих семей сейчас непростые времена из-за повышения цен на энергетику, мы хотим оставаться прагматичными в этом плане», — подчеркнула она.

Спинант также призвала власти стран Европейского союза изучать все возможности поставок. Пока в ЕК не могут сказать, будут ли пересмотрены соглашения с международными партнерами.

Ранее зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что причиной энергетического кризиса в Европе стали неблагоприятные рыночные условия.

6 октября цены на газ в Европе приблизились к 2000 долларов за тысячу кубометров (159,88 евро за мегаватт-час, превышают 1950 долларов за тысячу кубометров). Аналитики полагают, что рост цен может продолжиться.

По прогнозам аналитиков Saxo Bank, цены на газ снизятся, если до конца года успеют запустить «Северный поток-2».