Американское издание связало снижение цен на газ с заявлением Путина

Мировые цены на газ снизились после слов президента Владимира Путина о готовности России стабилизировать цены на энергоносители. Об этом сообщает Financial Times.

«Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию», — говорится в статье.

На закрытии торгов на бирже ICE цена на газ опустилась ниже 1250 долларов за тысячу кубометров, что в полтора раза ниже достигнутого 6 октября исторического максимума.

Цены на голубое топливо в Европе на торгах 6 октября приблизились к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров. Специалисты Saxo Bank считают, что снижению цен помог бы запуск «Северного потока-2». Если предстоящая зима будет холодной, а поставки газа не увеличатся, Европу ждет «мрачная и дорогая пора».

Ранее Владимир Путин призвал увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. Он заявил, что Россия готова к работе по стабилизации мирового энергорынка, она должна строиться на коммерческой основе с учетом интересов всех участников.