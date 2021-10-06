Сечин назвал способ стабилизировать рынок газа в Европе

Если «Роснефть» получит разрешение от российских властей экспортировать в Евросоюз десять миллиардов кубометров газа из своих ресурсов, это поможет стабилизировать газовый рынок и наполнит бюджет дополнительными доходами, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин Игорь Сечин. Его слова приводит РИА Новости.

«Такое поручение правительству вы уже давали — его реализация сейчас имеет серьезную актуальность. Как с точки зрения стабилизации рынка, так и формирования дополнительных доходов в бюджет», — обратился Сечин к президенту России Владимиру Путину в ходе совещания.

Цены на газ в Европе на торгах 6 октября приблизились к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров. Специалисты Saxo Bank считают, что снижению цен помог бы запуск «Северного потока-2». Если предстоящая зима будет холодной, а поставки газа не увеличатся, Европу ждет «мрачная и дорогая пора».

