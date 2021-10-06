В Кремле отреагировали на просьбу президента Сербии о помощи из-за цен на газ

Песков: Путин не планирует контактов с президентом Сербии в связи с его просьбой по газу

В Кремле отреагировали на заявление сербского президента Александра Вучича, который рассказал о намерении просить помощи у России из-за резкого роста цен на газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова.

Президент России Владимир Путин не планирует контактов с сербским лидером в связи с его просьбой по газу. «Пока в планах нет», — сказал Песков.

Ранее сербский президент сообщил, что государства Евросоюза встревожены надвигающимся энергетическим кризисом. Он отметил, что 7 октября встретится с российским вице-премьером Юрием Борисовым. «Передам ему личное сообщение для Владимира Путина, которого попрошу помочь нам с этим вопросом», — подчеркнул Вучич.

Цены на газ в Европе на торгах 6 октября приблизились к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров. Специалисты Saxo Bank считают, что снижению цен помог бы запуск «Северного потока-2». Если предстоящая зима будет холодной, а поставки газа не увеличатся, Европу ждет «мрачная и дорогая пора».

