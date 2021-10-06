В ФРГ пригрозили оператору «Северного потока-2» немедленным разбирательством

Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору «Северного потока-2» компании Nord Stream 2 AG «немедленным» началом разбирательства в том случае, если она не сможет предоставить сведения о соответствии газопровода нормам законодательства Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным немецкого регулятора, на данный момент все технические моменты для ведения «Северного потока-2» в строй выполнены. Все сертификаты, необходимые по земельному законодательству региона Мекленбург-Передняя Померания, где трубопровод будет выходить из-под земли, также были выданы, рассказали в ведомстве. Отмечается, что в ближайшее время уже может произойти запуск первой нитки трубопровода, поэтому Федеральное сетевое ведомство затребовало от Nord Stream 2 AG передать соответствующие сведения и при необходимости привести доказательства, что все требования и предписания Европейского союза будут выполнены при эксплуатации «Северного потока-2».

Собеседник РИА Новости добавил, что в данном случае речь идет о нормах, касающихся недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии.

В начале октября датское энергетическое агентство сообщило, что «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать работу. Примерно в это же время Nord Stream 2 объявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом в рамках тестирования для достижения необходимого объема и давления.