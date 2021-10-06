Сербия попросит помощи у России из-за подорожания газа в Европе

Президент Сербии Александр Вучич решил попросить помощи у российского лидера Владимира Путина из-за резкого удорожания газа в Европе. Об этом политик заявил в ходе саммита «Европейский союз — Западные Балканы», передает РИА Новости.

По словам сербского президента, государства Евросоюза встревожены надвигающимся энергетическим кризисом. «Цена газа уже сегодня 1900 долларов за 1000 кубических метров. Это ненормальные цены, их невозможно выдержать. Наша цена по-прежнему – 270 долларов», — указал он.

Вучич рассказал, что намерен 7 октября встретиться с российским вице-премьером Юрием Борисовым. «Передам ему личное сообщение для Владимира Путина, которого попрошу помочь нам с этим вопросом», — подчеркнул сербский лидер.

Цены на газ в Европе на торгах 6 октября приблизились к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров. Специалисты Saxo Bank считают, что снижению цен помог бы запуск «Северного потока-2». Если предстоящая зима будет холодной, а поставки газа не увеличатся, Европу ждет «мрачная и дорогая пора».

