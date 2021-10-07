Украина предложила увеличить транзит газа в ЕС

Украина предложила дополнительно прокачивать в ЕС по 80 миллионов кубометров газа в сутки. Об увеличении транзита написал глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

«Миллиарды евро пошли на дно Балтийского моря в виде проекта "Северный поток", при этом маршруты через Украину и Польшу стоят полупустые накануне отопительного сезона и в условиях общеевропейской газового кризиса», — написал он.

По словам Макогона, «Газпром» сейчас использует меньше законтрактованных мощностей, «менее 109 миллионов кубометров в сутки». Он поддержал предложение расследовать причины рекордного роста цен на сырье и выступил за «прозрачное» образование тарифов.

Также он отметил, что Киев настаивает на сохранении транзита газа через свою территорию в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска газопровода «Северный поток-2».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газотранспортная система Украины не ремонтировалась десятилетиями и может лопнуть при увеличении давления газа. При этом Москва наблюдает спекуляции вокруг темы транзитных поставок газа через территорию Украины.

1 октября оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) объявил, что «Газпром» прекратил транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.