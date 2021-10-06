В Киеве озвучили условия для проведения переговоров Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с российским лидером Владимиром Путиным только после разрешения некоторых фундаментальных вопросов в двусторонних отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в беседе с УНИАН, комментируя заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о повестке встречи двух лидеров.

По словам Никифорова, прямой диалог Путина и Зеленского должен строиться на стремлениях к миру, который так важен для россиян и украинцев.

«Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удерживания в заложниках украинских граждан», — озвучил Никифоров условия для проведения переговоров.

После этого, добавил пресс-секретарь Зеленского, стороны смогут обсудить и другие пункты, в том числе восстановление дипломатических отношений и транспортного сообщения.

6 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник сообщил, что несколько месяцев назад Кремль направил Украине предложения по возможной встрече Путина с украинским коллегой Зеленским. По данным собеседника газеты, в Кремле считают, что Путину и Зеленскому можно было бы договориться о восстановлении дипломатических отношений, согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические санкции и отменить ограничения в отношении физических и юридических лиц.

Кроме того, Москва назвала возможным принятие решения о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами и заключение договора о подготовке соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года. Песков заявил, что Украина «ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи» не ответила.

