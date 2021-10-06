Кремль направил Украине предложения по возможной встрече Путина с Зеленским

Несколько месяцев назад Кремль направил Украине предложения по возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в частности свое видение итогов переговоров. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник, всего в списке 12 потенциальных решений и почти все касаются двусторонних отношений.

По данным собеседника газеты, в Кремле считают, что Путину и Зеленскому можно было бы договориться о восстановлении дипломатических отношений, согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические санкции и отменить ограничения в отношении физических и юридических лиц. Кроме того, Москва назвала возможным принятие решения о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами и заключение договора о подготовке соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.

При этом тема Крыма в послании Кремля не была упомянута, а вопрос урегулирования ситуации в Донбассе — единожды, «в виде замечания о том, что представители России в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате" поддержат любые мирные договоренности Киева с властями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик».

Материалы по теме «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина «ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи» не ответила.

В Киеве, в свою очередь, заявили, что подготовка встречи Путина и Зеленского не продвигается по вине Москвы. «К сожалению, вынуждены констатировать, что с российской стороны наблюдаются неконструктивные попытки найти различные поводы, чтобы отложить такие двусторонние переговоры», — сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Кремль не выражает четкую готовность обсудить то, что действительно имеет значение для украинцев и россиян. «Тот факт, что украинский и российский народы разделены линией фронта, заслуживает обсуждения в первую очередь. Вопросы войны (в любом ее проявлении, в том числе экономическом, информационном) и мира — ключевое наполнение переговорной повестки», — отметил Подоляк.

В апреле Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Российский лидер посоветовал вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик, однако согласился принять украинского президента в Москве.