На Украине назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского

Источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского назвал возможные сроки встречи политика с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает «РБК-Украина».
По словам собеседника издания, встреча может состояться в конце 2021 года или в начале 2022-го.
«Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего. Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет», — сказал источник.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор Путина и Зеленского «создал бы много дискомфорта» для российского президента. Украинская сторона вела бы диалог «с наступательных позиций», отметил глава МИД.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Путин готов встретиться с Зеленским. Однако камнем преткновения является нежелание Украины выполнять Минские соглашения, сказал пресс-секретарь.
Согласно опросам, более половины украинцев выступают за переговоры Путина и Зеленского по урегулированию конфликта в Донбассе.
В апреле Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Российский лидер посоветовал вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик, однако согласился принять украинского президента в Москве.