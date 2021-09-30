На Украине назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского

Источник в окружении Зеленского: встреча с Путиным может состояться в конце года

Источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского назвал возможные сроки встречи политика с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает «РБК-Украина».

По словам собеседника издания, встреча может состояться в конце 2021 года или в начале 2022-го.

«Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего. Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет», — сказал источник.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор Путина и Зеленского «создал бы много дискомфорта» для российского президента. Украинская сторона вела бы диалог «с наступательных позиций», отметил глава МИД.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Путин готов встретиться с Зеленским. Однако камнем преткновения является нежелание Украины выполнять Минские соглашения, сказал пресс-секретарь.

Согласно опросам, более половины украинцев выступают за переговоры Путина и Зеленского по урегулированию конфликта в Донбассе.

В апреле Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Российский лидер посоветовал вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик, однако согласился принять украинского президента в Москве.