В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но камнем преткновения является нежелание Украины выполнять «Минск-2», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик», — отметил Песков. По его мнению, он связан исключительно с позицией Украины, которая хочет заменить минские и парижские договоренности «чем-то еще, не называя это своими словами».

Пресс-секретарь Путина отметил, что здравая логика диктует необходимость контактов Путина и Зеленского, но при нынешнем подходе Киева они маловероятны.

Песков также добавил, что Путина не задевают ремарки личного характера в его адрес со стороны украинских властей, а вызывают лишь сожаление.

«Минск-2», или Второе минское соглашение — договор о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины, подписанный в феврале 2015 года.