Более половины украинцев выступили за переговоры Путина и Зеленского по Донбассу

Больше половины украинцев поддержали идею переговоров Зеленского и Путина по Донбассу

50 процентов украинцев выступают за прямые переговоры президента страны Владимира Зеленского с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные опроса центра «Социальный мониторинг».

Материалы по теме Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым? Алфавит революции. Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?

При этом абсолютно против данной идеи высказались 25 процентов респондентов. На вопрос, поспособствует ли окончанию войны на востоке Украины встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, положительно ответили 66,4 процента, то есть более половины опрошенных, 28,6 процента людей ответили отрицательно.

Что касается Минских соглашений и их соответствия национальным интересам Украины, то 51,1 процента граждан поддержали выполнение Киевом договоренностей, 48,9 процента украинцев — против.

За предоставление ДНР и ЛНР особого статуса в составе Украины выступили 27,9 процента человек, окончательно признать отделение этих территорий готовы 28,5 процента граждан. Продолжать войну в Донбассе до победного конца захотели 18,4 процента участников опроса, остальные затруднились ответить.

В августе граждане Украины назвали войну в Донбассе главной проблемой государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. В пресс-релизе сообщается, что 27,9 процента опрошенных отнесли военные действия на востоке страны к проблеме номер один, в то время как 63,9 процента респондентов назвали ее в числе первых трех.