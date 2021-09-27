Путину предрекли «дискомфортную» встречу с Зеленским

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что разговор президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским «создал бы много дискомфорта» для российского лидера. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

По словам министра, встреча президентов «абсолютно целесообразна», если содействует достижению мира в Украине.

«Президент Украины абсолютно четко знает наши красные линии, и если бы такой разговор состоялся, я убежден, он бы велся с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для президента Путина в разговоре тет-а-тет», — заявил Кулеба.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским, но камнем преткновения является нежелание Украины выполнять «Минск-2». «Президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик», — отметил Песков.

