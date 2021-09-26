Кулеба похвалил речь Зеленского с цитатами Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба похвалил речь президента страны Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН, в которой он использовал цитаты российского лидера Владимира Путина. Его слова в эфире телеканала «1+1» передает РИА Новости.

По мнению Кулебы, речь Зеленского была одной из самых сильных на сессии. Он подчеркнул, что украинский президент был «четким в донесении позиции» страны, а его слова «произвели впечатление». Кроме того, Украина «осталась довольна» услышанным по поводу противодействия газопроводу «Северный поток-2» от европейской и британской сторон, подчеркнул глава МИД.

Как отмечает агентство, в своем выступлении в ООН Владимир Зеленский заявил, что Москва якобы нарушает собственные утверждения о важности соблюдения отношений между странами и свободы слова. После этого он привел слова Владимира Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.

Ранее Дмитрий Кулеба объяснил жесткую риторику Украины в ООН. По его словам, страна устала предупреждать мир о новых вызовах, с которыми столкнулась раньше других, поэтому готова активно действовать и вести мир за собой.