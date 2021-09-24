Зеленского в ООН усадили под флаг Мальдив

News.ru: Зеленского посадили под флаг Мальдив на переговорах с председателем сессии ГА ООН

В Организации объединенных наций (ООН) президента Украины Владимира Зеленского усадили под флаг Мальдивской Республики. Об этом сообщает News.ru.

По информации источника, инцидент произошел во время переговоров украинского лидера с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Абдуллой Шахидом. Ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Думал, монтаж. Думал, злые оппоненты издеваются. Перепроверил. Нет. Все правда: президент Украины Зеленский проводит официальную встречу в ООН и по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы», — написал парламентарий, иронично добавив, что разницы никакой нет.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова раскритиковала Зеленского за невоспитанность из-за того, что он сравнил ООН с «супергероем на пенсии».

Дипломат предположила, что украинский лидер «действительно ничего не понимает в международных делах», поскольку сделал подобное заявление в отношении организации, где в разных уголках мира работает множество миротворцев, сотрудников гуманитарных миссий и переговорщиков.