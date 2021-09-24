Отец Зеленского завел Instagram и поделился мыслями о политике сына

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Зеленский завел аккаунт в Instagram и поделился там мыслями по поводу проводимой сыном государственной политики.
По словам Александра, сейчас Владимиру Зеленскому как никогда важна общественная поддержка. «Нам как родителям тоже тяжело наблюдать за тем, как Вову закидывают помидорами с различных телеканалов различные никому не известные так называемые "политологи"», — написал отец украинского лидера. Он отметил, что Владимир никогда не был и не будет убийцей или вором, как его безосновательно окрестили оппоненты, неспособные вникнуть в происходящее.
Александр добавил, что они с супругой Риммой очень гордятся сыном и его успехами в политической карьере. Он также поблагодарил украинцев, которые не ведутся на различные «провокации» и поддерживают заданный Зеленским курс развития страны.
Зеленский регулярно подвергается критике со стороны украинской общественности. К примеру, открыто осуждает действия нынешнего украинского лидера бывший президент страны Петр Порошенко. В частности, он обвинил главу государства в излишних претензиях к главам западных государств.
Также политик заявил, что Зеленский старается избавляться от политических оппонентов и контролировать все силовые структуры. Он подчеркнул, что проводимые главой республики репрессии позволяют сравнить его с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.