Отец Зеленского завел Instagram и поделился мыслями о политике сына

Отец Зеленского рассказал про критику сына политологами и призвал украинцев поддержать его

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Зеленский завел аккаунт в Instagram и поделился там мыслями по поводу проводимой сыном государственной политики.

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По словам Александра, сейчас Владимиру Зеленскому как никогда важна общественная поддержка. «Нам как родителям тоже тяжело наблюдать за тем, как Вову закидывают помидорами с различных телеканалов различные никому не известные так называемые "политологи"», — написал отец украинского лидера. Он отметил, что Владимир никогда не был и не будет убийцей или вором, как его безосновательно окрестили оппоненты, неспособные вникнуть в происходящее.

Александр добавил, что они с супругой Риммой очень гордятся сыном и его успехами в политической карьере. Он также поблагодарил украинцев, которые не ведутся на различные «провокации» и поддерживают заданный Зеленским курс развития страны.

Зеленский регулярно подвергается критике со стороны украинской общественности. К примеру, открыто осуждает действия нынешнего украинского лидера бывший президент страны Петр Порошенко. В частности, он обвинил главу государства в излишних претензиях к главам западных государств.

Также политик заявил, что Зеленский старается избавляться от политических оппонентов и контролировать все силовые структуры. Он подчеркнул, что проводимые главой республики репрессии позволяют сравнить его с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.