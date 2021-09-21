Бывший замгенсека ООН раскритиковал Зеленского за кроссовки у мемориала 9/11

В ходе рабочей поездки в США президент Украины Владимир Зеленский принял участие в возложении цветов к национальному мемориалу, посвященному жертвам теракта 11 сентября 2001 года. В своем Twitter политик опубликовал кадры с мероприятия, после чего на него с критикой обрушились некоторые подписчики и политические деятели.

Многие комментаторы обратили внимание на внешний вид президента при возложении цветов, куда он явился без пиджака. «Неглаженые и помятые штаны», — отметила подписчица.

Критику по поводу несоблюдения протокола касательно внешнего вида Зеленский также вызвал со стороны бывшего заместителя генсека ООН, председателя Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергея Орджоникидзе. Он отметил, что украинский лидер, придя в кроссовках и повседневной одежде, проявил неуважение к жертвам теракта. «Это все равно, что президент какого-то государства пришел бы к нашему монументу Вечного огня у Кремлевской стены в трусах», — подчеркнул Орджоникидзе. Эксперт предположил, что нарушение Зеленским протокола связано «с остаточным актерским мышлением», согласно которому главное одеться по моде, а не как того требуют обстоятельства.

Зеленский находится с визитом в США в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 20 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский лидер намерен обсудить ряд важных вопросов в сфере безопасности для консолидации международной поддержки в противодействии «российской агрессии», в частности, вопрос Крыма.